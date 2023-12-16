كان داعمًا لأمته.. "كونا" تسلط الضوء على نعى السيسى لـ أمير الكويت

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية تقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي خالص تعازيه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم وتأكيد الرئيس السيسي أن الأمير الراحل الشيخ نواف الصباح كان داعمًا لأمتيه العربية والإسلامية حريصا على شئونهما حكيما في قيادته.

وأشارت «كونا» إلى أن رئاسة الجمهورية ذكرت في بيان لها أن الرئيس السيسي والشعب المصري ينعيان الزعيم الفقيد الرجل العظيم الذي قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، لافتة إلى إعلان مصر الحداد ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد.

الحداد الرسمى لمدة أربعين يومًا

كان الديوان الأميري قد نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الـ16 من ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي الحداد الرسمي لمدة أربعين يومًا، وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.