السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الإنجيلية" تنعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص العزاء والمواساة للشعب الكويتي الشقيق، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي كان نموذجًا للقيادة المخلصة لأمته والوطن العربي، وقيادة حكيمة لن تنساها الشعوب العربية، رحم الله الفقيد وألهم الأهل والشعب الكويتي الشقيق وجميع محبيه الصبر والسلوان".

وكان قد أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، عن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الصباح عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

ونعت رئاسة الجمهوية، اليوم السبت، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

وجاء البيان كالتالي:

أصدرت رئاسة جمهورية مصر العربية بيانا منذ قليل، جاء فيه: «تنعى جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.. كما ينعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية».

وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

وكانت قد نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز ٨٦ عامًا بعد أن قضى عمره في خدمة بلاده الكويت في مختلف المناصب وكان خير خلف لخير سلف.

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