المؤبد لسائق قتل شخصا بسبب خلافات فى محافظة الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ع.م.ع" بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، لاتهامه فى قضية قتل.

المؤبد لسائق قتل شخصًا بسبب خلافات في الإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 21102 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض وإصابته، مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات أنه على إثر بلاغ من أحد المستشفيات بدائرة قسم الدخيلة بوصول المجنى عليه "ال.م.ج" توفى متأثرا بإصابته بجرح نافذ فى الصدر، وتبين أنه على إثر مشاجرة بين المتهم "ع.م.ع" سائق وبين المجنى عليه، حدثت مشادة كلامية بسبب خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه، عقب طلاق زوجة المتهم، توجهت للعقار محل سكن المجنى عليه مع زوجته، نظرا لوجود صلة قرابة بينهما، وخلال تلك الفترة حدثت خلافات بين المتهم وزوجته بشأن حضانة طفلتها، وأن المتهم سبق وأن حضر إليها بذات العقار وتشاجر معها، إلا أنها استنجدت بالمجنى عليه الذى تصدى للمتهم وطرده من العقار، وقبل حدوث الواقعة، تحصلت طليقة المتهم على حكم من محكمة الأسرة بحضانة نجلتها مما نتج عن ذلك غضب المتهم، وعقب ذهاب المتهم إلى محل سكن طليقته حدثت مشاجرة بينه وبين المجنى عليه، وتعدى المتهم عليه بسلاح أبيض وطعنه مما أدى إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

وفي سياق منفصل قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية أحمد مصطفى، تاجيل محاكمة 43 متهمًا بالانضمام لـ جماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية العجوزة الإرهابية لجلسة 17 فبراير المقبل.