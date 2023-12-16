الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يستعين بعدد من أخبار "الدستور" فى تغطية برنامجه الليلة

أحمد موسى
أحمد موسى

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، في تغطية حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

 

وغلبت على هذه الروابط الأوضاع في غزة والمظاهرات بالداخل الإسرائيلي، وتخللتها أخبار رياضية من رابطة الدوري السعودي حول شراء اللاعب المصري محمد صلاح، وكذلك نعي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

روابط الأخبار

البابا تواضروس ناعيًا أمير الكويت: قضى عمره في خدمة بلاده

تظاهرات عارمة تجتاح إسرائيل لوقف القتال فى غزة

مدير رابطة الدورى السعودى: لا نريد فرض المزيد من الضغوط على صلاح

وول ستريت جورنال: مسئولون مصريون وقطريون يلتقون رئيس الموساد لبحث وقف إطلاق النار فى غزة

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