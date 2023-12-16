تظاهرات عارمة تجتاح إسرائيل لوقف القتال فى غزة

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين، إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تطالب حكومة نتنياهو بوقف القتال وبدء المفاوضات مع حماس، وذلك بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية.

وأضافت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن عائلات المحتجزين في قطاع غزة، يتظاهرون منذ أمس، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال عن مقتل ثلاثة من المحتجزين عن طريق الخطأ.

وأشارت السلامين، إلى أن التظاهرات اتجهت أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتظاهرات أخرى كانت أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث طالب بعض المتظاهرين بضرورة وقف الحرب والتفاوض مع المقاومة الفلسطينية.