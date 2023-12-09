أحمد موسى يحذر من اغتيال أنطونيو جوتيريش من قِبل الموساد الإسرائيلى

حذر الإعلامي أحمد موسى، من اغتيال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من قِبل الموساد الإسرائيلي، وذلك بسبب موقفه الداعم لفلسطين وهجومه على جيش الاحتلال.

وقال خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن أنطونيو جوتيرش، البرتغالي، لم يخش ولم يخف من إسرائيل، وأعلن عن استخدامه للمادة 99 للمرة الأولى بمجلس الأمن.

وأكد أن أمريكا هي التي رفضت إلزام مجلس الأمن بوقف العدوان على غزة واستخدمت حق الفيتو في جلسته الأخيرة.

وتابع أن جوتيريش، حذر من التهجير القسري للفلسطينيين لمصر، مؤكدًا أنه يهدد السلم والأمن الدوليين وأن العالم مقبل على كارثة كبرى.

ماذا تعني المادة 99 بمجلس الأمن؟

المادة 99 بموجبها يحق للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.

وهذه المادة واحدة من بين خمس مواد في ميثاق الأمم المتحدة تحدد مهام الأمين العام، وهي أكثرها أهمية في سياق السلام والأمن الدوليين.