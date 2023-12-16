الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

موعد الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، والاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسوم دخول الامتحان


موعد الفصل الدراسي الثاني 

يوم السبت 10 فبراير، وينطلق الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024، وفقا للخريطة الزمنية المعتمده من وزارة التربية والتعليم، حيث يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لكل الصفوف، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤
 

بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024، ووفقا للخريطة الزمنية المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستمر العام الدراسى الحالي، حتى 8 يونيو 2024 بإجمالي 35 أسبوعًا لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة لغات، بينما يستمر  الفصل الدراسي الأول حتى الخميس 25 يناير 2024.

وتبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول 2023 -2024، يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى

 

موعد إجازة نصف العام الدراسي

فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي، يوم 27 يناير 2024، وتستمر أسبوعين على أن تنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

وعن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، يتم إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى المديرية وفقًا لمدير المديرية بكل محافظة، بحيث تبدأ الامتحانات في 14 يناير المقبل وتنتهى 24 يناير 2024.

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خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024 لدخول الامتحانات

 

جدير بالذكر أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية

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