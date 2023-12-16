السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم الفن في عرض الفيلم السوداني "وداعا جوليا" بمهرجان الجونة (صور)

ابطال الفيلم السوداني
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا

أقيم قبل قليل عرضا خاصا للفيلم السوداني “وداعا جوليا” بقاعة المؤتمرات بمنطقة البلازا ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الفيلم منهم الفنانة نجلاء بدر والفنان محمد شاهين بالإضافة إلى عدد من أبطال وصناع الفيلم.

يصل وداعًا جوليا إلى دور العرض الإماراتية ابتداءً من 14 ديسمبر، وينطلق الفيلم السوداني وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني في دور العرض الإماراتية ابتداءً من 14 ديسمبر، بواقع 27 سينما، ليصبح مجموع السينمات التي تعرض الفيلم في الخليج 84.

وينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة على جائزة نجمة الجونة الذهبية، وأيضًا على جائزة سينما من أجل الإنسانية، ويحصل الفيلم على عرضين الأول يوم السبت 16 ديسمبر الساعة 6:30 مساءً في بلازا المهرجان، والثاني يوم الأربعاء 20 ديسمبر الساعة 9 مساءً في قاعة أوديماكس، وستشهد العروض حضور طاقم العمل وأبطال الفيلم.

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيًا للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

وداعًا جوليا من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، كما يشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز.

ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا

ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
ابطال الفيلم السوداني وداعا جوليا
مهرجان الجونة السينمائي الجونة الجونة السينمائي مهرجان وداعا جوليا

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