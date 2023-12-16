الزراعة تكشف حقيقة التخلص من سلالات دواجن نادرة بسبب عدم توافر الأعلاف (فيديو)

نفى محمد الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، ما تردد عن ذبح سلالات دواجن مصرية بسبب نقص الأعلاف، مؤكدا أن المعهد يقوم بتطوير سلالات جديدة من الدواجن بدلا من التخلص منها.

وأشار محمد الشافعي في حوار هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إلى أن المعهد يتولى المحافظة على السلالات المصرية الأصلية من الدواجن، والتي تعود إلى مئات السنين، مثل الدواجن الفيومي.

وتابع محمد الشافعي أن المعهد يمتلك 3 سلالات أصلية و11 سلالة جديدة من الدواجن، تم استنباطها لأغراض مختلفة، مثل تحسين الإنتاج أو المقاومة للأمراض.