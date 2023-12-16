الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اختتام مشروع الاتحاد الأوروبى للإلكترونيات: مليون يورو للشركات الناشئة

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى للإلكترونيات

اختتمت المرحلة النهائية لمشروع الاتحاد الأوروبى للأنظمة المدمجة والإلكترونيات، الذى نظمته جمعية «اتصال» بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين متخصصين فى مجال التكنولوجيا، أبرزها شركتا «سيمنس» و«برايت سكايز» وجمعيتا «أسيتا» بالإسكندرية و«الدلتا» بالمنصورة. 

تهدف المبادرة إلى تشجيع التعاون بين القطاعين الخاص والحكومى فى مجال الأنظمة المدمجة والإلكترونيات.

 

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يأتى هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التطور التكنولوجى والابتكار فى مجال الأنظمة المدمجة والإلكترونيات، وتشجيع التعاون الفعّال بين القطاعين الخاص والحكومى وبعض الجهات الدولية المانحة، بهدف تدشين ثلاثة مراكز للتميز للأنظمة المدمجة والإلكترونيات EEECOE باستثمارات تزيد على مليون يورو. وجرى اختيار كل من محافظة الإسكندرية وأسيوط والدقهلية، بمدينة المنصورة، لتصبح مقرًا لمراكز التميز.

ونفذ المشروع حملات للتوعية والتدريب فى أكثر من ١٥ محافظة على مستوى الجمهورية، وجرى تدريب ١٠٠٠ شخص عبر الإنترنت والواقع، وجرى عقد ٩ معسكرات للأفكار، بواقع ثلاثة معسكرات فى كل محافظة، وتجهيز معامل فى كل مقر للإلكترونيات والتصنيع الرقمى، ومعمل خاص بالذكاء الاصطناعى. وخلال فترة المنحة، جرى احتضان ١٥ شركة ناشئة حصلت على دعم بقيمة ١٠ آلاف يورو لكل شركة، وتم تدشين مسرعة أعمال تم فيها دعم ٣ شركات بقيمة ٥٠ ألف يورو لكل شركة.

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