الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تواصل جهودها لتطوير الريف المصري في مختلف المحافظات

حياة كريمة
حياة كريمة

قطعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة شوطا كبيرا في تطوير الريف المصري وتحويل المناطق التي تعاني من الإهمال والنسيان لعقود لأن تكون في الوقت الحالي قرى تتمتع بكافة الوسائل المتقدمة والخدمات لتتحول إلى قرى نموذجية وشهدت معظم القرى مشاريع ضخمة كتركيب إنترنت فائق السرعة من خلال إمداد كابلات الألياف الضوئية كذلك تدشين مرافق تعليمية وصحية وخدمية كمكاتب البريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية للمواطنين والمجمعات الزراعية وغيرها.

مشروعات حياة كريمة لتطوير القرى

 محطات المياه والصرف الصحي 

ونفذت المبادرة العديد من  محطات المياه في القرى التابعة لها حيث تم الانتهاء من نحو 169 محطة مياه و24 ألف وصلة مياه منزلية ومد وتدعيم شبكات بطول 7.5 ألف كيلو متر وذلك لتقديم الخدمة للمواطنين في تلك القرى وايصال مياه الشرب اليهم.

كما تم الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 محطة صرف في عدد من القرى وتم تشغيلها.

الخدمات الصحية 

ووفرت المبادرة الرئاسية العديد من الخدمات الصحية للمواطنين في تلك القرى لإستقبال الحالات المرضية والطارئة وتنوعت ما بين وحدات صحية ومستشفيات ووحدات إسعاف لخدمة الأهالي في القرى التي تبعد عن المنشأت الصحية.

مجمعات الخدمات الحكومية

وركزت مبادرة حياة كريمة على توفير مجمعات الخدمات الحكومية في العديد من القرى والتي تضم مكاتب البريد ونقطة شرطة وخدمات الكهرباء والإنارة وغيرها.

توصيل شبكة الألياف الضوئية لإنترنت سريع

ومدت المبادرة شبكات الألياف الضوئية لنحو 187 قرية وتركيب 1028 برج لتقوية شبكات المحمول ضمن جهود الدولة لتعزيز خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

 رصف الطرق 

وكان من أبرز ما تم الإهتمام به بعد الأنتهاء من أعمال الحفر لمد خطوط المياه والصرف الصحي والشبكات هو رصف الطرق حيث تم تطوير الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الرابطة بين القرى والمراكز لتسهيل الحركة بينهم.

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