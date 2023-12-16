الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة فى 8 محافظات (فيديو)

وحدات سكنية
وحدات سكنية

كشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة التنمية الحضارية، عن تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 8 محافظات، قائلًا: إنه سيتم طرح 12 مشروعًا في 8 محافظات، حيث طرحنا نصف المشروعات في الطرح الأول، ومشروعاتنا تناشد كل المستويات". 

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة cbc، أن هذا المشروع هو نفسه مشروع تطوير عواصم المدن، وهو مشروع بلا اشتراطات، فمن الممكن لأي أعمار أن تحجز، ومن يريد حجز أكثر من وحدة متاح له أن يحجز، والحاصل قبل ذلك على شقق من الدولة من الممكن أن يحجز أيضًا، والطرح حر بلا كراسة شروط، حيث يتقدم للحجز، ويدفع 15% الدفعة المقدمة، والباقي على خمس سنوات، ويوجد أكثر من نظام للسداد، لكن الأساسي قسط لمدة خمس سنوات.

وأوضح أنه في حالة أراد المتقدم الدفع كاش يتم عمل نسبة خصم له. 

المهندس خالد صديق التنمية الحضارية برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا طرح وحدات سكنية كراسة الشروط

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