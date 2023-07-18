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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الوادي الجديد يبحث مع رئيس "التنمية الحضرية" الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير

الوادى الجديد
الوادى الجديد

بحث محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق، الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمحافظة. 


وأكد المحافظ، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول دراسة إدراج مناطق جديدة ضمن خطة التطوير للمناطق غير المخططة واستعادة الوجه الحضاري وتحسين مستوى الخدمات بها، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع صندوق التنمية الحضرية في الانتهاء من تطوير مناطق عين بشارة والبري والسبط البحري والشرقي والمجاهدين والقلقان الشرقي. 

كما بحث اللقاء دعم استكمال المشروعات الجارية ومنها مشروع توصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج والذي بلغت نسبة تنفيذه 80٪ من الأعمال، بعد سنوات من معاناة أهالي المنطقة من غياب الخدمة، ودراسة استغلال منطقة موط القديمة لإنشاء مجتمع سكني بعد إزالة مباني الخطورة الداهمة.

محافظ الوادي الجديد صندوق التنمية الحضرية تطوير المشروعات الصرف الصحي

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