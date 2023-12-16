موعد صرف معاشات يناير 2024 وتفاصيل الزيادة خلال العام الجديد

يبحث العديد من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات يناير 2024 حيث يزداد البحث مؤخرا على جوجل عن موعد صرف معاشات يناير 2024 .

فى هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالى كل التفاصيل عن المعاشات بالإضافة إلى تفاصيل الزيادة وموعد صرف معاشات يناير 2024.

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تفاصيل زيادة المعاشات 2023

وتأتي زيادة المعاشات 2024 بعد زيادة الاشتراك التأميني للحدين الأقصى والأدني، وهو الموعد المقرر لزيادته في يناير من كل عام، وفقا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واللائحة التنفيذية له وبحسب القانون من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للمعاشات الذي يصل حاليا إلى 1105 للحد، ويصل الحد الأقصى إلى 8720، عقب رفع الاشتراك التأميني بنسبة 15% وفقا للقانون الذي ألزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بزيادة 15% لمدة 7 سنوات من إصدار القانون، ثم بعد ذلك تحدد هي النسبة أو القيمة الخاصة بالاشتراك التأميني السنوي.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

أما عن موعد صرف معاشات يناير 2024، فقد أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تفاصيل المواعيد خلال بيان صحفى عن موعد معاشات يناير لعام 2024 والتى سوف تصرف فى في شهر يناير 2024، سيتم صرف معاشات المستحقين.

فقد أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يومي 1 و2 يناير، سيتم صرف المعاشات لأولئك الذين يتلقون معاشًا يتراوح بين 1000 و2000 جنيه، يومي 3 و4 يناير، سيتم صرف المعاشات لأولئك الذين يتلقون معاشًا يتراوح بين 2000 و3000 جنيه، وفي يومي 5 و6 يناير، سيتم صرف المعاشات لأولئك الذين يتلقون معاشًا يزيد عن 3000 جنيه، وبذلك ينتهي صرف معاشات شهر يناير 2024 في السادس من يناير، يتم تنفيذ هذا الجدول المحدد لضمان توزيع المعاشات بشكل عادل للمستحقين.