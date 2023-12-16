الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 42 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط عن استقبال 14 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومغادرة 9 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، منها السفينة (GOOD HOPE MAX) والتي ترفع علم بريطانيا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من بلغاريا وعلى متنها حمولة تقدر بـ65710 أطنان من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22628 طنًا تشمل: 8925 طن يوريا و7992 طن ملح معبأ و5711 طن جبس معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55300 طنًا تشمل: 9107 أطنان خردة و437 طن مولاس و2930 طن زيت طعام و2200 طن فول صويا و9500 طن قمح و3607 طن حمص و528 طن خشب زان و13991 طن حديد و13000 طن ذرة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137635 طنًا

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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

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تداول 68 ألف طن بضائع فى ميناء دمياط

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 377 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 133 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2737 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137635 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 317748 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 5162 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي والفيوم،  وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدمًا قادمًا من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2974 شاحنة.

ميناء دمياط السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة هيئة السلع التموينية صومعة الحبوب والغلال رصيد صومعة الحبوب

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