الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، أشار فيه إلى أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.
 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19410 أطنان تشمل: 5170 طن علف بنجر و1956 طن أسمنت معبأ و7084 طن يوريا و1700 طن ملح معبأ و3500 طن جبس معبأ.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55367 طن تشمل: 14388 طن خردة و943 طن مولاس و4790 طن زيت طعام و10343 طن قمح و15678 طن حديد و9225 طن ذرة.

حركة الصادر من الحاويات 952 حاوية مكافئة
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 952 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 46 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1464 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137925 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 331568 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3898 طن قمح متجهة إلى صوامع كفرالشيخ وشبرا وإمبابة، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5527 شاحنة.

لهيئة ميناء دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات أرصفة موانيء الهيئة موانىء الاسكندرية ميناء

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