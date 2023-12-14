ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، أشار فيه إلى أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19410 أطنان تشمل: 5170 طن علف بنجر و1956 طن أسمنت معبأ و7084 طن يوريا و1700 طن ملح معبأ و3500 طن جبس معبأ.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55367 طن تشمل: 14388 طن خردة و943 طن مولاس و4790 طن زيت طعام و10343 طن قمح و15678 طن حديد و9225 طن ذرة.