تداول 12 ألف طن بضائع و974 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة وصل لـ9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 974 شاحنة و108 سيارات.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 464 شاحنة و93 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 510 شاحنات و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينتان الحرية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس وأمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و322 شاحنة و1014 راكبًا، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله وأور.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1743 راكبًا بموانيها.