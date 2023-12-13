الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تصدير 36500 طن فوسفات إلى سنغافورة عبر ميناء سفاجا

ميناء سفاجا
ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 896 شاحنة و720 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 450 شاحنة و710 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50500 طن بضائع، 446 شاحنة و10 سيارة. 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر السفينة NORDSEINE،  وعلى متنها 36500 طن فوسفات تصدير إلى سنغافورة، والسفينتين بوسيدون إكسبريس وأمل، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1620 طن بضائع و214 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر)، للسفينتين أيله وآور. 

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة الحرية2 وعلي متنها 600 سيارة بوزن 1200 طن قادمة من جدة.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1585 راكب بموانيها.

موانئ البحر الأحمر حركة الواردات حركة الصادرات سفاجا فوسفات تصدير مطار مرسى علم

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