الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميًا، أشار فيه إلى أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 سفن، بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة.

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17141 طن تشمل: 2850 طن علف بنجر و1512 طن اسمنت معبأ و6879 طن يوريا و200 طن ملح معبأ و3500 طن جبس معبأ و2200 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37434 طن تشمل: 8744 طن خردة و4000 طن مولاس و560 طن زيت طعام و4304 طن قمح و11472 طن حديد و8354 طن ذرة.


وبلغت حركة الصادر من الحاويات 618 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 466 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2648 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 135977 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 334155 طنًا.

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ميناء دمياط يستقبل 19سفينة بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية


كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1320 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا،  وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5197 شاحنة.

ميناء دمياط موانئ أرصفة المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر سفن

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