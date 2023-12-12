الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 19سفينة بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا، أشار فيه إلى أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 19 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23529 طن تشمل: 400 طن علف و4204 طن اسمنت معبأ و12250 طن يوريا و655 طن ملح معبأ و2970 طن جبس معبأ و3050 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53504 طن تشمل: 15109 طن خردة و643 طن مولاس و428 طن ابلاكاش و427 طن معدات و12770 طن قمح و13950 طن حديد و474 طن خشب زان و9703 طن ذرة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 308 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 337 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3388 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 136680 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 337364 طنًا.

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كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2538 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5281 شاحنة.

موانيء اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ميناء دمياط تطوير قطاع النقل البحري تطوير قطاع النقل واللوجستيات

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