الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميًا، أشار فيه إلى أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة  .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35896 طن تشمل: 4155 طن رمل و7816 طن اسمنت معبأ و12911 طن يوريا و790 طن ملح معبأ و30 طن جبس معبأ و10194 طن بضائع متنوعة.

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حركة الوارد من البضائع العامة
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39063 طن تشمل: 10700 طن خردة و6217 طن حديد و1873 طن خشب زان و11136 طن قمح و8000 طن ذرة و287 طن مولاس و850 طن معدات  .

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 حركة الصادر من الحاويات 449 حاوية مكافئة 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 449 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 219 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2768 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 132066 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 339355 طنًا.
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2528 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي،  و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5102 شاحنة.

وكان وزير النقل الفريق كامل الوزير تفقد  مشروع تطوير ميناء السخنة، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة - الدخيلة.

بدأت الجولة بتفقد أولى محطات مشروع تطوير الميناء (محطة حاويات "هاتشيسون")، وتم تسليمها في يوليو 2023 لأكبر مشغل لمحطات الحاويات على مستوى العالم، وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات في جمهورية مصر العربية.

لهيئة ميناء دمياط الميناء حركة الصادر البضائع العامة 24 ساعة

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