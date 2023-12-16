الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على تفاصيل أغنية "قبل ما امشى" لبهاء سلطان قبل طرحها

بهاء سلطان
بهاء سلطان

يستعد النجم بهاء سلطان لطرح اغنية جديدة تحمل اسم “قبل ما امشى” والذي انتهى من تسجيلها الأيام الماضية.

ويتعاون النجم بهاء سلطان في أغنية جديدة تحمل اسم "قبل ما امشى" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها خلال أيام على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع منصات السوشيال ميديا، وتحمل عدد من المفاجئات.

وطرح مؤخرًا النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دادينا" وحققت نجاح كبير، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل.

وتقول كلمات أغنية دادينا: “عملنا كل حاجة صح، مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بحر م الطيبة إحنا إتعافينا، وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا، ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا، عملنا حاجات كتير، دادينا دادينا دادينا دادينا، لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا وهاتينا،  دادينا ماحدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله اتنسينا”.

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

النجم بهاء سلطان بهاء سلطان عزيز الشافعي الشافعي دادينا أيمن بهجت قمر

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