التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول في مباراة وادي دجلة وحرس الحدود

انتهى الشوط الأول من مباراة وادي دجلة وحرس الحدود المقامة باستاد السلام في ختام الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري المحترفين بالتعادل بدون أهداف .

بدأ وادي دجلة الشوط الأول بشكل جيد وسيطر لاعبوه على وسط الملعب وقبل أن تكتمل الدقيقة الأولى من بداية الشوط الاول حصل إبراهيم القاضي مدافع حرس الحدود على إنذار للخشونة مع محمود دياسطي وأهدر علي حسين أول فرصة لوادي دجلة عندما تلقى تمريرة محمد عبد العاطي وانفرد بالحارس وسسد الكرة ضعيفة بين يديه.

بعد مرور عشر دقائق دخل حرس الحدود أجواء المباراة وسدد محمود أبوجودة كرة تصدى لها عبد الكافي رجب حارس وادي دجلة وحصل علي حسين مهاجم وادي دجلة على إنذار للخشونة مع عبدالله محمود .

في الدقيقة 17 سدد حامد الجابري كرة من خارج منطقة الجزاء وتصدي لها حارس وادي دجلة وبعدها ساد الهدوء وانحصر اللعب في وسط ملعب مع وجود محاولات هجومية غير مكتملة للفريقين .

عادت الخطورة في الدقيقة عندما مرر محمد عبد العاطي كرة عرضية من ركلة ركنية سددها عمر عدلي بر أسه فوق العارضة وبعدها بدقيقة مرر محمود دباسطى كرة عرضية أبعدها الدفاع ووصلت إلى محمود طلعت الذي سددها بغرابة فوق العارضة.

احتسب الحكم محمود رشدي ثلاث دقائق وقت بدل ضائع حصل خلالها عبد الله محمود مدافع حرس الحدود على إنذار للخشونة مع يوسف أويا ومرر محمد عبد العاطي كرة عرضية من ركلة ركنية سددها عمر عدلي برأسه فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ وادي دجلة الشوط الأول بتشكيل مكون من ..عبد الكافي رجب في حراسة المرمى ومؤمن عاطف ومحمد جابر وعمرعدلي وأحمد دحروج في الدفاع ومحمود طلعت وكلاسن ومحمد عبد العاطي في الوسط ويوسف أويا ومحمود دياسطي وعلي حسين في الهجوم .