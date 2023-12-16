شيماء نبيه تثمن استمرار جهود مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

ثمنت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، إستمرار الجهود المصرية فى إدخال المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة رغم القصف الإسرائيلي المستمر، مشيرة إلى أن مصر موقفها داعم للقضية الفلسطينية ولم تتأخر يومًا عن تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والضغط علي كافة الإطراف الدولية لتسهيل إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأكدت نبيه، في تصريح لـ"الدستور"، أن حجم المساعدات التي قدمتها مصر لأهالي قطاع غزة يفوق ما قدمته الدول والمنظمات الإغاثية، وذلك من أجل رفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيدة بجهود كافة التحالف الوطني للعمل الأهالي وغيره من الجمعيات الأهلية في مصر من أجل تقديم المساعدات لأهالي غزة.

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل جريمة ضد الإنسانية

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل جريمة ضد الإنسانية، لافتة إلى أن القطاع لانهيار غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، في ظل غياب الرعاية الطبية، ونزوح الألاف الفلسطينيين جنوبا بالقرب من الحدود المصرية حيث يواجهون حياة شديدة القسوة بسبب البرد القارس ونقص الغذاء، وهو ما يعرض الأطفال للموت جوعا.

وكانت عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا حول الدعم المتواصل والتضامن المصري مع القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن مصر تؤكد ثبات موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

وذكر التقرير أن مصر أكدت أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه مطلقًا، كما أن الجانب الإسرائيلي هو من يعيق دخول المساعدات لقطاع غزة، وهناك دعم مصر متواصل للأشقاء في غزة عبر معبر رفح.

وأشار التقرير، إلى أن هناك جهودًا مصرية متواصلة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومصر تواصل استقبال المصابين من غزة عبر معبر رفح لتلقى العلاج.