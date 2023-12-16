حسام صالح وهنا شيحة وبشرى في جلسة "جيمناي إفريقيا" بمهرجان الجونة

بدأت منذ قليل جلسة "جيمناي أفريقيا" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان.

وتواجد في الجلسة المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتج هشام سليمان، والفنانة بشرى والفنانة هنا شيحة وعمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس المشارك، وكمال زادة، مدير التصوير احمد المرسي وهدى المفتي وصبا مبارك.

وبدأ عدد من العاملين في مجال السينما عرض أفكارهم لتطوير صناعة السينما في الوطن العربي وأفريقيا وسط تفاعل كبير من الحضور مع العروض التقديمية.