السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسام صالح وهنا شيحة وبشرى في جلسة "جيمناي إفريقيا" بمهرجان الجونة

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

بدأت منذ قليل جلسة "جيمناي أفريقيا" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان.

وتواجد في الجلسة المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتج هشام سليمان، والفنانة بشرى والفنانة هنا شيحة وعمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس المشارك، وكمال زادة، مدير التصوير احمد المرسي وهدى المفتي وصبا مبارك.

وبدأ عدد من العاملين في مجال السينما عرض أفكارهم لتطوير صناعة السينما في الوطن العربي وأفريقيا وسط تفاعل كبير من الحضور مع العروض التقديمية.

مهرجان الجونة السينمائي جلسة جيمناي افريقيا الدورة السادسة مهرجان الجونة السينمائي فاعليات مهرجان الجونة تفاصيل اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

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