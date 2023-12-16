السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جدول عروض اليوم السبت 16 ديسمبر بمهرجان الجونة السينمائي

الجونة
الجونة

تتواصل عروض الأفلام المشاركة في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي اليوم بعرض عدد كبير من الأعمال منها فيلمي المنبوذون ووداعا جوليا.

مهرجان الجونة السينمائي

خلال التقرير التالي نرصد تفاصيل الأعمال المعروضة في القاعات المختلفة على مدار اليوم وفقا للنقاط التالية.

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

6:30 مساء
وداعا جوليا
120 دقيقة

9:30 مساء
المنبوذون
105 د

قاعة أوديماكس

12:30 ظهرًا
سعادة عابرة
67 د

3:00 عصرًا
ولا كلمة
87 د

5:15 مساء
تنويم مغناطيسي
98 د

8:00 مساء
طوطم
95 د

سي سينما 1

12:00 ظهرًا
كينيدي
143 د
​ 
3:30 مساء
بلاد ضائعة
98 د

6:15 مساء
بوابة هوليوود (هوليوود غيت)
92 دقيقة

سي سينما 2

11:30 صباحا
سماء بالستيكية
111 د

3:15 عصرا
ارتفاع عميق
93 د

5:45 مساء
عدم الانحياز: مشاهد من بكرات البودوفيتش
100 د

8:30 مساء
ستيبنه
114 د

سي سينما 3

11:00 صباحا
كونغ فو ماستر
80 د

1:00 مساء
كوندوم ليد
14 د

1:30 مساء
ليست مجرد صورتك
56 د

3:00 مساء
صناديق
100 د

5:30 مساء
تحيا يا ديدو!
76 د

8:00 مساء
سبعة أشتية في طهران
97 د

مهرجان الجونة السينمائي الجونة الجونة السينمائي مهرجان الأفلام

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