دون راحة.. الأهلى يبدأ الاستعداد لمباراة فلومينينسى البرازيلى

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، الحصول على راحة سلبية عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثية أهداف مقابل هدف في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية.

ويخوض الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة فلومينيسي البرازيلي المرتقبة في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها مساء الإثنين المقبل.

وبات من المنتظر أن يخوض لاعبي الأهلي الذين شاركوا في مباراة اتحاد جدة السعودي أمس مرانا خفيفا استشفائيا على أن يخوض باقي اللاعبين تدريبات قوية استعدادا لمواجهة نصف نهائي مونديال الأندية.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة اتحاد جدة السعودي ويبدأ الجميع في الاستعداد لمواجهة فلومينيسي البرازيلي.

كولر يبدأ التحضير لمباراة فلومينينسي البرازيلي

وبدأ مارسيل كولر دراسة فريق فلومينيسي البرازيلي بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة بعد غد الإثنين قبل نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب السويسري مارسيل كولر عبر حسابه الشخص على الفيس بوك: لذا كالعادة سأشاهد المباراة بأكملها الأن شكرًا لجميع المشجعين الذين جاءوا لدعمنا.

ويعد فريق فلومنينسي بطل كوبا ليبرتادوريس ويلعب ضمن صفوفه اللاعب البرازيلي نجم ريال مدريد السابق مارسيلو وكينولاعب بيراميدز السابق.

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي، بطل كأس ليبارتادوريس بأمريكا الجنوبية، في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية، والتي ستقام يوم الإثنين المقبل الساعة الثامنة مساءً.