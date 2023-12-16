صحف البرازيل تُحذر فلومينينسى من "قدرات الأهلى الخارقة"

حذّرت الصحف البرازيلية، الصادرة صباح اليوم السبت، فريق فلومينينسي من مواجهة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد التألق الكبير أمام اتحاد جدة السعودي.

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره اتحاد جدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمُقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وافتتح علي معلول الأهداف في مرمى اتحاد جدة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 59، يليه هدف إمام عاشور في الدقيقة 62 من زمن اللقاء، بينما أحرز كريم بنزيما هدف اتحاد جدة الوحيد في الدقيقة 90+2.

الصحف البرازيلية تُحذر فلومينينسي من مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

وكانت البداية مع صحيفة "Globo" البرازيلية، التي عنونت "الأهلي يهزم الاتحاد دون صعوبة"، مُضيفة: "الأهلي سيواجه فلومينينسي في نصف نهائي المونديال".

وتابعت الصحيفة: "بطل إفريقيا قتل المباراة بالهجمات المرتدة، بعدما تألق الحارس المصري وتصدى لركلة جزاء بنزيما.. الأهلي لم يشعر بالخوف من الأسماء الكبيرة في صفوف الاتحاد".

صحيفة "Globo"

من جانبها، حذّرت صحيفة "Correio Braziliense" في تقريرها، فريق فلومينينسي من خطورة الأهلي، وكتبت: "فريق الأهلي أظهر قدراته الخارقة أمام اتحاد جدة، وذلك تحت أعين فرناندو دينيز، المدير الفني لفريق فلومينينسي".

واتفقت صحيفة "uol" مع نظيرتها السابقة، حيث عنونت "بطل إفريقيا يتغلّب على الاتحاد بثلاثية"، مُضيفة: "الأهلي يضرب موعدًا ناريًا مع فلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية".

أما شبكة "cnnbrasil" فقد كتبت "الأهلي يواجه فلومينينسي في نصف نهائي المونديال"، مُضيفة: "الفريق المصري يقسو على اتحاد جدة بثلاثية ويُجبره على توديع كأس العالم للأندية".

وتابعت الشبكة البرازيلية: "فريق الأهلي يحظى بدعم كبير من قِبل جماهيره أمام السعوديين، بنجومهم بنزيما وكانتي وفابينيو ورومارينيو".

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في مونديال الأندية 2023

وبعد هذا الفوز، يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة قوية أخرى أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المُقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، يوم الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح فريق الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.

وحقق فريق الأهلي المركز الثالث في بطولة مونديال الأندية ثلاث مرات في تاريخه، وذلك في أعوام 2006 و2020 و2021، بينما احتل المركز الرابع في نسختي 2012 و2022.