الشحات يناطح ميسي.. 10 أرقام من ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة بمونديال الأندية

حقق النادي الأهلي عددًا من الأرقام القياسية بفوزه على نظيره اتحاد جدة بكأس العالم للأندية.

وانتصر الأهلي على اتحاد جدة في المباراة التي جمعتهما بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، ليضرب موعدًا مع فريق فلوميننسي البرازيلي في مباراة الدور نصف النهائي يوم الإثنين المقبل.

وتقدم لكم «الدستور» 10 أرقام من انتصار الأهلي الكبير على اتحاد جدة ببطولة كأس العالم للأندية.

انفرد الأهلي برقم أكثر نادٍ يتأهل للدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية بـ6 مرات وخلفه ريال مدريد 5 مرات.

تأهل مارسيل كولر للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية معادلًا رقم بيتسو موسيماني، الذي تأهل في عامي 2020، و2021.

بات الأهلي ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 9 انتصارات من 23 مباراة خلف ريال مدريد صاحب الـ12 انتصار من أصل 24 مباراة لعبها.

بات حسين الشحات أكثر لاعبي العالم مشاركة في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 13 مباراة، 4 مباريات مع العين الإماراتي و9 مع الأهلي، متفوقًا على إيميليانو تادي، لاعب فريق أوكلاند سيتي.

رفع حسين الشحات أهدافه في كأس العالم للأندية لـ4 أهداف في المركز السابع بترتيب الهدافين التاريخيين للبطولة ويفصله هدف واحد عن معادلة رقم ليونيل ميسي ولويس سواريز في البطولة.

كما بات حسين الشحات ثاني لاعب في تاريخ البطولة يسجل في 4 نسخ مختلفة بعد كريم بنزيما.

بات علي معلول خامس اللاعبين تسجيلًا للأهداف من ركلات الجزاء، كما بات ثاني أفضل هدافي الأهلي الأجانب في المونديال بهدفين خلف أمادو فلافيو، صاحب الـ3 أهداف.

حقق الأهلي انتصاره الثالث من 4 مواجهات ضد فرق عرب آسيا في بطولة كأس العالم للأندية.

عادل علي معلول رقم أنيس البدري كأفضل هداف تونسي بالبطولة بتسجيله الهدف الثاني له.

تلقى أنتوني موديست البطاقة الحمراء الثالثة في تاريخ الأهلي بالمونديال بعد أيمن أشرف ضد بالميراس في 2021، وخالد عبدالفتاح ضد فلامنجو في 2022.