وزيرا النقل والاتصالات يصلان كفر الشيخ لافتتاح عدد من المشروعات

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قبل قليل، بديوان عام المحافظة؛ لافتتاح تطوير عدد من المشروعات، وتفقد أعمال تطوير عدد من المشروعات خدمات والتنموية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، سارة فتح الله، رانا حته، معاوني وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ، وقيادات وزارة النقل والقيادات التنفيذية.

افتتاح مركز الخدمات البريدية المطور

وتتضمن زيارة وزيري النقل وتكنولوجيا المعلومات، افتتاح مركز الخدمات البريدية المطور بمدينة كفر الشيخ، وتفقد أعمال تطوير مركز الإبداع الرقمي.

كما تشمل الزيارة تفقد أعمال شارع ناجي شتلة، ومحطة السكة الحديدية، أعمال كوبري سخا العلوي، فضلًا عن تفقد محور «كفر الشيخ - دسوق الجديد».

ومن المقرر أن يتفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، رافد بلطيم ثم الطريق الساحلي الدولي حتى حدود محافظة الدقهلية.