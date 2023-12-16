السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة كفر الشيخ" تعلن اكتمال نقل مستشفى بيلا المركزي إلى موقعه الجديد

مستشفي بيلا المركزي
مستشفي بيلا المركزي

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، نقل مستشفى بيلا المركزي إلى موقعه الجديد، حيث تمّ نقل كافة أقسام المستشفى بنجاح.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تمّ نقل قسم العظام بالكامل إلى الموقع الجديد، كما تمّ نقل قسم الجراحة بالكامل، وكذلك نقل قسم النساء والتوليد بالكامل إلى المستشفى الجديد، لافتا أنه وتلبيةً لإحتياجات الحالات الطارئة، فقد تمّ نقل وحدة الاستقبال لقسمي الجراحة والعظام إلى الموقع الجديد، كما تمّ أيضًا نقل صيدلية العمليات بأدويتها وصيدلية نفقة الدولة بأدويتها.

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"وكيل صحة كفر الشيخ" يجري جولة مفاجئة لتفقد مستشفيات برج البرلس وبلطيم

وتابع وكيل الوزارة قائلًا: "إنّ نقل المستشفى إلى موقعه الجديد يعدّ تطورًا هامًا، حيث أصبح المستشفى الآن جاهزًا لتقديم الخدمة الطبية للمرضى، وقد قام قسم الجراحة اليوم بإجراء اول عملية جراحية بالمستشفى الجديد، وهي عبارة عن عملية استئصال زائدة دودية لأحد المرضى".

وفي وقت سابق، فقد قام الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بتكليف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، بالقيام بجولة تفقدية في المستشفى، لمعاينة جميع الأقسام ومتابعة جودة تقديم الخدمات المختلفة.

جاءت هذه الزيارة في إطار الاستعدادات لنقل الخدمة الطبية من مستشفى بيلا المركزي إلى مستشفى بيلا الجديدة، والتي تهدف إلى تقديم خدمة طبية متكاملة ومتطورة للمواطنين.

وفي نهاية الجولة، عقد وكيل المديرية اجتماعًا مع رؤساء أقسام المستشفى، حيث تم بحث إمكانية نقل الخدمات الطبية بصورة كاملة من مستشفى بيلا المركزي إلى مستشفى بيلا الجديد. كما تم مناقشة الاحتياجات التشغيلية والتحديات المحتملة أثناء عملية الانتقال.

وعقب الانتهاء من زيارة مستشفى بيلا المركزي، توجه السيد الدكتور وكيل المديرية إلى مستشفى الحامول المركزي ومستشفى الرياض المركزي، لتفقد تقدم الأعمال في عمليات الإنشاء الجارية. جاءت هذه الزيارة في إطار متابعة المشاريع الصحية الجديدة والتأكد من تقدمها وفقًا للمعايير المحددة.

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