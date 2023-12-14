"وكيل صحة كفر الشيخ" يجري جولة مفاجئة لتفقد مستشفيات برج البرلس وبلطيم

أجرى الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، زيارة ميدانية مفاجئة إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لمتابعة انتظام العمل بها والمرور على جميع الأقسام داخل المستشفى، ويأتي ذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الطبية التابعة لمديرية الصحة بكفر الشيخ

تفقد أقسام الاستقبال ومدى جاهزيتها

خلال الزيارة، قام وكيل الوزارة بتفقد قسم الاستقبال والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال حالات الطوارئ، ثم توجه إلى قسم الحضان وقسم الغسيل الكلوي والعناية المركزة، لافتًا إلى ضرورة مراعاة أساليب وسياسات مكافحة العدوى وتطبيق سياسة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

ثم تابع وكيل الوزارة زيارته التي شملت أيضًا المرور على قسمي الأشعة والمعامل، ثم اجتمع سيادته بالعاملين في المستشفى واستمع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير العمل في المستشفى.

جولة تفقدية بمستشفى بلطيم التخصصي

كما تفقد أيضًا مستشفى بلطيم التخصصي وتابع عن كثب انتظام سير العمل فيها، وفي ختام الزيارة، أشار إلى ضرورة العمل على تقديم خدمة طبية جيدة للمواطن المصري تماشيًا مع سياسة الدولة التي تولي ملف الصحة أهمية قصوى، وتعتبره قضية أمن قومي.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعًا صباحًا، مع مديري إدارات كلٍ من الطب الوقائي "وحدة النفايات، وصحة البيئة"، والطب العلاجي، والعلاج الحر، ومكافحة العدوى، والشئون القانونية والمدير العام.

ناقش خلاله عددًا من الموضوعات الهامة، وكان على رأسها تركيب جهاز فرم وتعقيم في مستشفى حميات دسوق، وصيانة ورفع كفاءة محرقتي مستشفى حميات بيلا وأبشان القديمة، وصيانة سيارات نقل النفايات.

تشديد الرقابة على غرف النفايات

كما وجه بتكثيف حملات المرور على المنشآت الطبية الخاصة، وتشديد الرقابة على غرف النفايات.

وفي ختام الاجتماع، أهاب الحضور بالاهتمام بموضوع التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وإعطائه أولوية قصوى للحد من الاخطار المتعلقة بالتخلص غير الآمن من النفايات.