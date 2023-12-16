إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد غد يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي بعد غد /الاثنين/ اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم السبت.

ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد غد).. ذكرت الصحيفة أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، تعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد غد الاثنين؛ للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت الصحيفة أن الهيئة ذكرت - في بيان - أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة أول أمس.

وأشارت الهيئة إلى أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق بدورها أي تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

في السياق ذاته وتحت عنوان (رئيس بعثة الجامعة العربية: إشادات عربية ودولية كبيرة بنجاح الانتخابات الرئاسية المصرية).. ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أكد أن هناك إشادات عربية ودولية كبيرة بنجاح انتخابات الرئاسة والتحضيرات والتسهيلات التي وفرتها جمهورية مصر العربية وكيفية تعامل كافة الأجهزة المعنية في الدولة لإنجاح تلك الانتخابات.

وأضافت الصحيفة أن السفير الذوادي قال إنه بطبيعة الحال يتم قياس عدد الناخبين والإقبال بدراسات معينة، ولذلك وجدنا هذا الحشد الكبير من الناخبين الذي أشادت به وسائل الإعلام والمراقبون والمعنيون بعملية الانتخابات في كل الأقطار العربية والدولية، مضيفا أن جمهورية مصر العربية وفرت كافة التسهيلات والتحضيرات السابقة لنجاح الانتخابات وكيفية تعامل الأجهزة المختلفة معها، منوها بالدور المهم لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في عملية التنوير.

وأكد رئيس البعثة أن وسائل الإعلام المختلفة قامت بدور كبير تزامنا مع كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية التي قامت بدورها في سبيل إنجاح هذه الانتخابات، وكانت النتيجة كما شاهدنا جميعا الإشادة الكبيرة من كافة الأطياف والدول.

وتحت عنوان (مباحثات مهمة لرئيس الأركان في إيطاليا).. ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عادوا إلى أرض الوطن، بعد انتهاء زيارة رسمية لدولة إيطاليا والتي استمرت لعدة أيام، حيث التقى الفريق أسامة عسكر برئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالي الفريق أول بحري جوسيبى كافو دراجوانه، وذلك بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالي، وأجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين الصديقين.

وأضافت الصحيفة أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، وكذا التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما تفقد الفريق أسامة عسكر قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية، واستمع إلى عرض تقديمي لطبيعة عمل القيادة وما تضمه من منظومات تقنية وآليات للقيادة والسيطرة.

وتابعت: "كما قام رئيس الأركان بزيارة ميدانية لإحدى الوحدات المقاتلة شملت تفقد عدد من ميادين التدريب القتالي والرماية، وكذا المعدات والمركبات ونظم التسليح المستخدمة"، وأشاد الفريق أسامة عسكر بمستوى التدريب الراقي والإمكانيات المتميزة التي تمتلكها عناصر القوات المسلحة الإيطالية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها.

وأشارت إلى أن الزيارة تضمنت أيضا لقاء عدد من مسئولي الشركات الإيطالية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، والمرور على بعض منتجات الشركات أثناء مراحل التصنيع، وذلك في إطار عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية.

54 مليون خدمة مجانية للمواطنين في "100 يوم صحة"

وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان (54 مليون خدمة مجانية للمواطنين في "100 يوم صحة")، ذكرت (الجمهورية)، أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أعلن تقديم 54 مليونا و806 آلاف و4 خدمات طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الأول /الخميس/ في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار قوله إن الحملة قدمت منذ انطلاقها مليونًا و509 آلاف و232 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 4 ملايين و317 ألفا و913 زيارة.

وأضاف المتحدث، أن الحملة قدمت خدمات ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ832 ألفا و63 طفلا، فيما قدمت الحملة 4 ملايين و826 ألفا و551 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

واقتصاديا.. وتحت عنوان (ترشيد الإنفاق لا يسرى على السلع التموينية والوقود والخدمة الصحية)..

ذكرت (الأهرام) أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء، ترشيد الإنفاق العام، لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما، والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب، والإعانات التي تصرف لهم، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، كما لا يسرى على كل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و"تكافل وكرامة".

وأضافت الصحيفة أن الوزير قال إن النظم المالية المميكنة توفر معلومات لحظية عن الإيرادات والمصروفات العامة، وتمكننا من ترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية، والحفاظ على مسار الانضباط المالي، بالاستمرار في خفض عجز الموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي على المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% بنهاية العام المالي الحالي.

وأشارت إلى أن الوزير جدد تأكيده إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية، وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية في حدود 15%، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.