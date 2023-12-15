الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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باحثة بالمركز المصري: الانتخابات الرئاسية شهدت إقبال غير مسبوق بتاريخ الانتخابات المصرية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكدت الدكتورة غادة عبدالعزيز، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، أن الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت إقبال غير مسبوق في تاريخ الانتخابات المصرية.

وقالت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، إن الإقبال على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، كان من جميع الفئات، وخاصة الشباب والمرأة، مما يؤكد وعي الشعب المصري، ووقوفه خلف دولته، لمواجهة كل مخططات المساس بالأمن القومي المصري، لاسيما حرب غزة، والمخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضافت أنه من ضمن أسباب مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 رؤيتهم للإنجازات التي تمت في الدولة، واهتمامهم باستمرار هذه الإنجازات وتنفيذها خلال الفترة القادمة، ودعمهم للقيادة السياسية، ووعيهم بالأمن القومي المصري، والمخاطر التي تهدد مصر، سواء مخاطر إقليمية أو دولية، ووعيهم بالمشكلات التي تمر بالعالم وتأثيرها على مصر.

وعي الشعب المصري الانتخابات المصرية غزة

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