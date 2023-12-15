الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس بعثة الجامعة العربية: إشادات عربية ودولية بنجاح انتخابات الرئاسة المصرية

خليل إبراهيم الذوادي
خليل إبراهيم الذوادي

أكد السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أن هناك إشادات عربية ودولية كبيرة بنجاح انتخابات الرئاسة والتحضرات والتسهيلات التي وفرّتها مصر وكيفية تعامل الأجهزة المعنية في الدولة لإنجاح تلك الانتخابات. 

وقال السفير الذوادي، في تصريحٍ صحفي: "إنه بطبيعة الحال يتم قياس عدد الناخبين والإقبال بدراسات معينة، ولذلك وجدنا هذا الحشد الكبير من الناخبين الذي أشادت به وسائل الإعلام والمراقبون والمعنيون بعملية الانتخابات في كل الأقطار العربية والدولية".

وأضاف أن مصر وفّرت التسهيلات والتحضيرات السابقة لنجاح الانتخابات وكيفية تعامل الأجهزة المختلفة معها، منوهًا بالدور المهم لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في عملية التنوير.

دور وسائل الإعلام

وأكد رئيس البعثة، أن وسائل الإعلام المختلفة قامت بدور كبير تزامنًا مع الجهات المعنية في الدولة المصرية التي قامت بدورها في سبيل إنجاح هذه الانتخابات، وكانت النتيجة كما شاهدنا جميعًا الإشادة الكبيرة من كافة الأطياف والدول.

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وتابع "الذوادي": "التقينا بالكثير من المراقبين والمحللين الذين أشادوا بالإنجازات التي تحققت في تلك الانتخابات، فهنيئا لمصر وللجهات الرسمية والأهلية التي قامت بهذا الدور". 

يُشار إلى أنه جرى نشر المتابعين من بعثة جامعة الدول العربية خلال أيام الاقتراع الثلاثة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في ست محافظات داخل الجمهورية وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، الفيوم.

وزارت فرق البعثة خلال أيام الاقتراع 507 لجان اقتراع متضمنة لجان للوافدين وتواجدت في 356 مركز اقتراع في المحافظات.

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