تسريبات تكشف مواصفات هاتف "Asus" الجديد كليا

كشفت تسريبات تداولتها بعض المواقع معلومات حول هاتف “ROG Phone” الجديد من “Asus”.

واظهرت الصور المسربة لهاتف “Asus ROG Phone 8 Pro” بأن هيكله جاء بأبعاد (163.8/76.8/8.9) ملم، وزنه 225 غ، وسيزود بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2448/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 156 هيرتزا، أي أنها ستتعامل بسرعة كبيرة مع الصور والفيديوهات وألعاب الفيديو الحديثة.

ويوجد في الجهاز مراوح تبريد خارجية لمنع ارتفاع حرارته عند تشغيل الألعاب لفترات طويلة، وسيزود بأزرار تسهل التحكم بالألعاب.

وسيعمل الهاتف بنظام “Android 14”، ومعالج “Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3” المتطور، ومعالج رسوميات “Adreno 750”، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت، و1 تيرابايت.

وللهاتف كاميرا أساسية بدقة (50+32+13) ميغابيكسل، فيها عدسة (telephoto) وعدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 32 ميجابيكسل.

كما حرصت Asus على تجهيز الهاتف بمنفذ “USB Type-C”، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع والشحن اللاسلكي وفق موقع “Gsmarena”.