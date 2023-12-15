أستاذ تخطيط: الدولة وضعت خطة للتخلص من المناطق الخطرة خلال 10 سنوات

أكد الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، أن الدولة وضعت خطة للتخلص من المناطق الخطرة خلال عشر سنوات ومنها منطقة تل العقارب، فضلًا عن معالجة أزمة العمران نتيجة البناء المخالف.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، إنه كانت هناك أولويات للتخلص من المناطق التي كانت تعتبر خطرًا على الحياة أو الصحة، وتؤثر على الإنسان من الناحية النفسية، نظرًا لعدم الاستقرار كوجود حيازات غير مستقرة، ووضع اليد المنتشر في كثير من الأحيان.

وأضاف: كانت هناك بعض المناطق تعتبر غير آمنة، ويتعرض ساكنوها لمخاطر تكاد تصل إلى فقدان حياتهم أو تضرر الصحة بشكل جسيم، موضحًا أنه هذه المناطق على مخططين أساسيين، الأول وهو عملية التجديد للمناطق التي كانت موبوءة بالكامل وخطورتها عالية مثل منطقة تل العقارب أو بطن البقرة أو بعض المناطق في الفسطاط.

وواصل: "وبالتالي كان لابد من عملية التجديد الحضري الشامل، وكانت هناك مشكلة أخرى في هذا الأمر، أن هذه المناطق تعتبر قريبة من العمران الأثري والمناطق ذات القيمة"، لافتًا إلى أن منطقة تل العقارب تم بناء نحو 180 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الخدمات، وتم بناء مناطق كاملة تشمل العديد من الخدمات، بالإضافة إلى الفندق والحديقة في منطقة الفسطاط، وتم عمل نماذج سكنية عالية المستوى تفيد المواطنين الموجودين في تلك المناطق.