ضياء رشوان: الصحفيون الشهداء فى غزة أكثر ممن قُتلوا طوال حرب فيتنام

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن 89 صحفيًا استشهدوا خلال 70 يومًا من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو رقم غير مسبوق لم يحدث في أي حرب على الإطلاق، مؤكدًا أن حرب فيتنام بسنواتها الطويلة لم يُقتل فيها هذا العدد.

وأوضح ضياء، خلال تقديم برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "ETC"، أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في مناطق النزاع، في العالم في عام 2022، كان 86 صحفيًا، بينما في غزة قتل حتى الآن 89 صحفيًا في 70 يومًا، وهو ما يؤكد استهداف إسرائيل للصحفيين.

وأردف أن الصحفيين الذين استشهدوا وأصيبوا في غزة كلهم فلسطينيون، يعملون لوكالات مختلفة، منها وكالات أوروبية كبيرة، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول أي صحفي غربي من المعابر التي تطل على دولة الاحتلال، وهي 5 معابر.

وتابع: "ممنوع على أي صحفي أجنبي يدخل قطاع غزة، وسمح بدخولهم مرتين فقط رفقة قوات الاحتلال ويعودون مرة أخرى إلى المستوطنات الإسرائيلية، لأن الاحتلال لا يريد وجوهًا غير عربية تمثل وسائل إعلام أجنبية كبيرة، أن يتحدث عن الحقيقة بنفسه، الاحتلال يريد أن يقتل الصحفيين، وليست لديه جرأة لقتل الصحفيين الغربيين".



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