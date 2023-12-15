ضياء رشوان: مصور الجزيرة سامر أبودقة مصاب ومحاصر منذ 6 ساعات

كشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن تفاصيل إصابة صحفي ومصور صحفي تابعين لقناة الجزيرة في قصف على مدرسة في خان يونيس بجنوب قطاع غزة، وهما الصحفيان وائل الدحدوح وسامر أبودقة.

الحالة الصحية لصحفي الجزيرة المصاب وائل الدحدوح

وقال رشوان، خلال تقديم برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "ETC"، إن وائل الدحدوح نقل إلى مجمع ناصر الطبي وجارٍ علاجه، أما سامر أبودقة وفريق من الإسعاف، والهلال الأحمر الفلسطيني محاصرون داخل المستشفى منذ 6 ساعات، وليست هناك قدرة على الوصول للصحفي أو العاملين في الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني.

اليوم الـ70 من العدوان على غزة

ودخل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه لليوم الـ70 على قطاع غزة، في الوقت الذي انقطعت فيه كافة الاتصالات والإنترنت، تحت وطأة القصف الجوي والمدفعي المتواصل على رفح وخان يونس وجباليا وغزة.

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