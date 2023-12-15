الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: مصور الجزيرة سامر أبودقة مصاب ومحاصر منذ 6 ساعات

ضياء رشوان
ضياء رشوان

كشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن تفاصيل إصابة صحفي ومصور صحفي تابعين لقناة الجزيرة في قصف على مدرسة في خان يونيس بجنوب قطاع غزة، وهما الصحفيان وائل الدحدوح وسامر أبودقة.

الحالة الصحية لصحفي الجزيرة المصاب وائل الدحدوح

وقال رشوان، خلال تقديم برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "ETC"، إن وائل الدحدوح نقل إلى مجمع ناصر الطبي وجارٍ علاجه، أما سامر أبودقة وفريق من الإسعاف، والهلال الأحمر الفلسطيني محاصرون داخل المستشفى منذ 6 ساعات، وليست هناك قدرة على الوصول للصحفي أو العاملين في الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني.

اليوم الـ70 من العدوان على غزة

ودخل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه لليوم الـ70 على قطاع غزة، في الوقت الذي انقطعت فيه كافة الاتصالات والإنترنت، تحت وطأة القصف الجوي والمدفعي المتواصل على رفح وخان يونس وجباليا وغزة.

اقرأ أيضًا: أول تعليق للصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح بعد استشهاد عائلته

ضياء رشوان الجزيرة امر أبو دقة سامر أبو دقة ائل الدحدوح

مواد متعلقة

الباز لمهاجمى عبدالسند يمامة: اشتغلوا سياسة شريفة ونظيفة

الباز: عبدالسند يمامة قام بعمل وطنى عظيم وأدعوه للبقاء رئيسًا لحزب الوفد

"الكونتينر" داخل أول مصنع لتصدير السيارات المصرية لأسواق إفريقيا

ما هى السمات التى غلبت على انتخابات الرئاسة 2024؟

برلمانية بريطانية تتهم حكومتها بالتواطؤ مع إسرائيل فى جرائمها ضد غزة

برلمانية بريطانية: يجب وقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل أمام الجنائية الدولية

الحوثيون يستهدفون سفينتى حاويات بصاروخين

هيئة الاستعلامات: خروج أكثر من 14 ألف أجنبى ومزدوج الجنسية من معبر رفح

الأكثر قراءة

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

مونديال الأندية.. الأهلى يُحبط اتحاد جدة بهدفين متتاليين ويقترب من نصف النهائى

30 دقيقة.. اتحاد جدة يضغط بحثًا عن التعادل أمام الأهلى

مصطفى بكرى يُشيد بحملة المرشح عبدالفتاح السيسى.. ويؤكد: تغيير حكومى مرتقب (فيديو)

رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

مفاجأة فى تشكيل الأهلى لمواجهة اتحاد جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"

تقرير بريطانى: نتنياهو مستعد للاستهزاء بأى محاولة أمريكية لوقف الحرب فى غزة