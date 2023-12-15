الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف أسهم تطوير المناطق غير الآمنة بتحسين جودة حياة المواطنين؟.. أستاذ تخطيط يجيب

مشروعات البنية الأساسية
مشروعات البنية الأساسية

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن القيادة أخذت على عاتقها هدفًا أساسيًا، هو رفع جودة الحياة للمواطن المصري منذ 2014، وهو ما جرى على محاور عديدة، منها محور مهم جدًا، هو الإسكان؛ إذ تناولت في هذا المحور، التخلص من المساكن غير الآمنة، أي وحدات الإسكان التي تفتقد للسلامة الإنشائية.

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني، خلال مداخلته على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر بدأت بمشروعات كثيرة في مناطق مختلفة، على مستوى مصر، والتخلص من المناطق غير الآمنة تمامًا، وإحلال مكانها مساكن آمنة وإنسانية، أي أن المواطن يشغل وحدة سكنية، جيدة التهوية والإضاءة، وتتمتع بخصوصية وجميع عناصر البنية الأساسية.

وأكد أستاذ التخطيط، أن وحدات الإسكان غير الآمنة تم الانتهاء منها تمامًا، في مناطق عديدة بنهاية عام 2023، خاصة أنها كانت تفتقد للسلامة الإنشائية، أي أن قاطني هذه المساكن يفتقدون للأمان، بمعنى إمكانية حدوث مشكلات وانهيار هذه المساكن.

التخطيط العمراني القيادة الاسكان

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