الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحوثى تعلن استهداف سفينتى حاويات فى البحر الأحمر بصاروخين

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، في اليمن، اليوم الجمعة، عن استهداف سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) عملية عسكرية (في البحر الأحمر) ضد سفينتي حاويات، هما (إم إس سي ألانيا) و(إم إس سي بالاتيوم) كانتا متجهتين إلى إسرائيل، وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين".

وأوضح البيان أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية، وكذلك الرسائل التحذيرية النارية.

وأشار إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة.

وأوضح "سريع" أن القوات المسلحة التابعة لهم تطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر، وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحا.

ولفت "سريع" إلى استمرار قوات جماعته في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء، حسب البيان.

وأعلنت الجماعة، مساء أمس الخميس، عن أنها استهدفت سفينة في البحر الأحمر، بطائرة مُسيّرة.

يأتي ذلك رغم استمرار التحذيرات الدولية من عواقب تواصل الهجمات على السفن في البحر الأحمر. وفي 19 نوفمبر الماضي أعلنت جماعة الحوثي عن الاستيلاء على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" في البحر الأحمر، واقتيادها مع طاقمها المكون من 25 فردا إلى الساحل اليمني.

أنصار الله اليمن إسرائيل البحر الاحمر الحوثيين الحوثي

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