مصدر أمنى ينفى ما تداولته صفحات "الإخوان" بشأن فيديوهات لعناصر إرهابية توحي باستمرار نشاطها

نفى مصدر أمني، جملةً وتفصيلًا، صحة ما تم تداوله على عددٍ من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقاطع فيديو تضمنت تصريحات لعناصر إرهابية، للإيحاء باستمرار نشاط تلك العناصر.

وأكد المصدر الأمني، أن مقاطع الفيديو "قديمة"، وسبق تداولها منذ عدة سنوات، وأن تلك العناصر لقت مصرعها في المواجهات الأمنية خلال السنوات السابقة.

محاولات يائسة للجماعة الإرهابية

وأوضح المصدر أن إعادة نشر تلك الفيديوهات، يأتي ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية، ويؤكد حالة الإفلاس التي تمر بها، وفقدان مصداقيتها أمام الرأي العام، الأمر الذي يعيه الشعب المصري.