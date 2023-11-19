الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالسند يمامة: لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية بأي شكل من الأشكال

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح على منصب رئيس الجمهورية، إنه من الأفضل أن يكون رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من كل المصريين، مؤكدًا أنه  حال فوزه بالانتخابات الرئاسية سيقطع علاقته بحزب الوفد. 

وأضاف “يمامة” خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الإصلاح في مصر يحتاج إلى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين لحل الأزمة التي تعاني منها مصر، ومن الأفضل أن يكون رئيس الوزراء رجل اقتصادي لوضع حلول لأي أزمة، وأنه يفضل أن تكون الحكومة بصبغة حزبية.

وأكد أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، سيكون لديه فريقًا رئاسيًا، كما أن المجتمع في حاجة إلى دعم القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.

وأشار إلى أن  تنظيم الإخوان سياسيًا وليس دينيًا، وهم فصيل سياسي يلتحف بالدين، ويجهل المجتمع والعلاقات بين الدول، مؤكدًا أنه لاتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية بأي شكل من الأشكال. 

سيتم القضاء على الإخوان بالديمقراطية

وتابع أن الإخوان الإرهابية تتشابه أفكارها مع أفكار الجماعات الفاشية، وسيتم القضاء عليهم بالديمقراطية، مضيفًا: “الرأي الواحد، والصوت الواحد ينتج عنه حاكم مستبد، وأرفض الجلوس مع هذه الجماعات”. 

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