الباز: جماعة الإخوان الإرهابية تشكك فى كل ما تفعله مصر تجاه فلسطين

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مصر قامت بأقصى ما تستطيع من مختلف الاتجاهات في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، ولم تتوانى عن تقديم كل ما في وسعها لوقف العدوان الإسرائيلي وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف الباز، في "لايف" بثه عبر صفحته الشخصية، أن مصر تعرضت لضغوط لا يتحملها أحد لعبور الأجانب من معبر رفح، لكنها تمسكت أن يكون فتح المعبر مشروط بإدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود للقطاع، وهو ما يؤكد حرصها على سيادتها وأمنها القومي.

وواصل: "مصر استخدمت أوراقها استخداما كاملا، ولم تدخر جهدا في التواصل مع كل الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، سواء على المستوى العربي أو الإقليمي أو الدولي، وتقدمت بمبادرات لوقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام، كما أنها تحملت مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، وفتحت أبوابها لاستقبال الجرحى والمصابين والنازحين، وأرسلت قوافل مساعدات إلى غزة، وأعلنت عن خطة إعمار شاملة للقطاع".

وأشار الباز، إلى أن الإخوان يشككون في كل ما تفعله مصر، ويحاولون تشويه صورتها ودورها الريادي في القضية الفلسطينية، ويتهمونها بالتواطؤ مع العدو الصهيوني والمحاصرة الفلسطينيين، قائلًا: "هل ده عقل؟ هل ده وطنية؟ هل ده إسلام؟ هؤلاء الخونة لا يريدون سوى توريط مصر في أي معركة، وإشعال الفتنة بين الشعوب العربية، وخدمة أجندات خارجية تسعى لتقسيم المنطقة والسيطرة على ثرواتها".