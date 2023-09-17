الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصدر أمنى ينفى وجود إضرابات فى مراكز الإصلاح والتأهيل

مصدر أمني
مصدر أمني

نفى مصدر أمني صحة ادعاءات إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث لا توجد أية إضرابات بأى من مراكز الإصلاح والتأهيل حاليًا.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن سلسلة الادعاءات والأكاذيب التي دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

مراكز الإصلاح والتأهيل

تعتبر مراكز الإصلاح والتأهيل أحد أبرز مظاهر حقوق الإنسان، حيث سعت خلالها وزارة الداخلية لتطبيق السياسة العقابية الحديثة، للمحكوم عليهم في قضايا مختلفة، لتطوير سلوكهم مع الحفاظ على كل حقوقهم الطبية والاجتماعية والطبية وأيضًا ممارسة الرياضة، وتعليمهم حرفًا ومهنًا مختلفة، كل ذلك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، في إطار ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

البداية لمراكز الإصلاح والتأهيل كانت من مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، الذي صممته وزارة الداخلية وتم افتتاحه يوم 38 أكتوبر 2021، والذي يُعد أحد أكبر مراكز الإصلاح والتأهيل حول العالم، وتم استخدام كل التقنيات الفنية الحديثة في عمليات إنشائه وتجهيزه، ليناسب استراتيجية تطبيق معايير حقوق الإنسان التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها.

صحة إدعاءات جماعة الإخوان الإرهابية مراكز الإصلاح والتأهيل وجود إضرابات الرأي العام سلسلة الإدعاءات والأكاذيب

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