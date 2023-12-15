الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عقد أول امتحانات الزمالة بأكاديمية جراحة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، عقد أول امتحانات الزمالة بأكاديمية جراحة القلب بمستشفيات الجامعة، وهي أول امتحانات الزمالة في جراحة قلب الأطفال في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس؛ بحضور لفيف من أساتذة جامعات عين شمس، والقاهرة، والمنصورة وأسيوط.

وقال الدكتور أشرف عبدالحميد الميداني، منسق الامتحانات بالمجلس العلمي لجراحة قلب الأطفال، إن قسم جراحة قلب الأطفال تم إنشاؤه حديثًا منذ عامين، بعد انفصاله عن قسم جراحة القلب والذي يشمل جراحة القلب للكبار وذلك لدقة التخصص وأهميته.

وأضاف أنه تم إنشاء درجة زمالة جراحة قلب الأطفال منذ حوالي عامين منفصلة عن زمالة جراحة قلب الكبار للعمل على تأهيل الطالب الحاصل على شهادة الزمالة للعمل داخل وخارج مصر، عن طريق منهج تعليمى وتدريبي خاص قائم على تحديث ومواكبة المناهج العالمية.

وتعد وحدة جراحة قلب الأطفال بقسم جراحة القلب والصدر هي أقدم وحدة لهذا التخصص الدقيق على مستوى الجمهورية؛ حيث تم وضع اختبارات مطابقة للمعايير والمقاييس الدولية والعالمية.

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رئيس جامعة عين شمس يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

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الجمعية المصرية للأشخاص ذوى الإعاقة تشارك فى احتفالية جامعة عين شمس

جدير بالذكر أنه يتم التدريب لزمالة جراحة القلب المصرية، وكذلك زمالة الإرواء القلبي بقسم جراحة القلب والصدر بطب عين شمس منذ إنشائها، وذلك من خلال بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس وزمالة جراحة القلب المصرية بوزارة الصحة.

وكان الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، قد أدلى ببيان خلال الإدلاء بصوته فى الإنتخابات الرئاسية، حث فيه منسوبى جامعة عين شمس من السادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين بضرورة المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية حفاظًا على مكتسبات بلدنا الحبيب، وتفعيلًا لأطر الديمقراطية ورسم صورة حقيقية لمستقبل الوطن العزيز أمام المجتمع الدولى.

جامعة عين شمس جراحة القلب والصدر كلية الطب مستشفيات جامعة عين شمس جراحة قلب الأطفال

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الجمعية المصرية للأشخاص ذوى الإعاقة تشارك فى احتفالية جامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

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