الجمعية المصرية للأشخاص ذوى الإعاقة تشارك فى احتفالية جامعة عين شمس

شاركت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد "جمعية التقدم" في احتفالية كلية الآداب بجامعة عين شمس باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عقدت ندوة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والدعم المجتمعي، وشارك عن جمعية التقدم الدكتور محمود فؤاد رفاعي، مدير مركز التقدم.

جاءت مشاركة جمعية التقدم لدعم التوعية المجتمعية لشباب الجامعات كأحد أهداف الجمعية التي تحرص عليها خلال السنوات الأخيرة، ليخرج جيل جديد للحياة العملية أكثر وعيًا بالإعاقة، وأكثر دعمًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودارت محاور الندوة حول الحقوق التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، بالإضافة إلى فنون التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية تعزيز مفهوم الصداقة للشباب مع أقرانهم من ذوي الإعاقة داخل الحرم الجامعي لتحقيق التقبل، والترحيب بمشاركتهم على قدم المساواة دون أي تمييز سلبي ضدهم.

وكنت قد وقعت وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بروتوكولا حول مشروع "اتقدم" لتطوير قدرات الهيئات التأهيلية العاملة في مجال رعاية الأطفال والتوحد والإعاقة الذهنية، تواصل الجمعية تنفيذ فعاليات المشروع في محافظات "الدقهلية- الغربية- دمياط - السويس- بورسعيد".

ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة الخدمات التخصصية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد بالمؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظات المستهدفة، وذلك من خلال تدريب الإخصائيين بالمؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي على طرق تدريب وتأهيل الطلاب ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد، وأدوات تشخيص وقياس قدرات الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية، ووضع البرامج والخطط العلاجية لهم، وتوفير الأدلة المنهجية وأدوات القياس المساعدة لتدريب وتأهيل الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين بالمؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الإجتماعي، وربط تلك المؤسسات بمنصة "اتقدم" الإلكترونية التي تقودها جمعية التقدم.