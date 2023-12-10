رئيس جامعة عين شمس يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى، صباح اليوم، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة المعادي بالقاهرة.

وكان الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، قد أدلى ببيان حث فيه منسوبى جامعة عين شمس من السادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين بضرورة المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية حفاظًا على مكتسبات بلدنا الحبيب، وتفعيلًا لأطر الديمقراطية ورسم صورة حقيقية لمستقبل الوطن العزيز أمام المجتمع الدولى.

كما شجع الطلاب على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية لرسم صورة مشرفة للدولة المصرية، وبث رسالة للعالم بأن شباب مصر قادرون على بناء مستقبلهم والنهوض به، موصيًا الطلاب ببذل قصارى جهدهم في خدمة وطنهم ورفعته، ليكونوا كوادر واعية تمثل نموذجًا مثاليًا للشاب المصرى المدرك قضايا وطنه وتحديات مجتمعه.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.