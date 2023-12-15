الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأحكام في أسبوع.. المشدد لمتهم بـ"خلية داعش إمبابة" وآخر في "أحداث رمسيس"

ارشيفية
ارشيفية

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع".

المشدد 3 سنوات لمتهم بقضية "خلية داعش إمبابة"

عاقبت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، متهما بالسجن المشدد ٣ سنوات وبراءة آخر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

 

المشدد 10 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث رمسيس"

قضت  الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة ببدر  ، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته  بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث رمسيس".

 

المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بتشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه في منشأة ناصر.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص.

 

المشدد 15 عامًا لعاطلين لاتجارهما فى المخدرات بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، عاطلين بالمشدد 15 عامًا وغرامة مالية 50 ألف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية بعد اتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

المشدد 3 سنوات لإكراه شاب بالقوة على إمضاء سند مثبت

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل وعاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لإكراه شاب بالقوة علي إمضاء سند مثبت، لتصرفه بالبيع في الوحدة السكنية الكائنة بالدور الأرضي.

 

المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بالصف

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لحيازتهما جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار، في مركز الصف بمحافظة الجيزة.

 

المشدد 6 سنوات لصاحب مغسلة لاتجاره فى المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة صاحب مغسلة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات غيابيًا، وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

 

 

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