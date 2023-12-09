السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى منشأة ناصر

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بتشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه في منشأة ناصر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين قاموا باستيقاف المجني عليهم بالطريق العام وأشهروا في وجوههم سلاحًا أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني، وحصلوا على١٠ هواتف محمولة ومبالغ مالية، قدرها٣٠٠٠ آلاف جنيه.

كان قسم شرطة منشأة ناصر قد تلقى بلاغات بسرقة المواطنين بالإكراه، بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين، واعترفوا بسرقة المواطنين بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة تشكيل عصابي سرقة المواطنين بالإكراه منشأة ناص النيابة العامة

مواد متعلقة

إحالة موظف عام بتهمة الاختلاس إلى محكمة الجنايات

إحالة المتهم بقتل خطيبته السابقة فى عمارات العبور إلى الجنايات

يتاجر فى النقد الأجنبى.. إحالة عامل بالسيدة زينب إلى الجنايات

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. جهود مصرية مستمرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة

"4 جثث وبلاغ تغيب".. تفاصيل قتل شاب أسرته فى دار السلام

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

لحظة تدمير 21 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة