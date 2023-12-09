المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بتشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه في منشأة ناصر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين قاموا باستيقاف المجني عليهم بالطريق العام وأشهروا في وجوههم سلاحًا أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني، وحصلوا على١٠ هواتف محمولة ومبالغ مالية، قدرها٣٠٠٠ آلاف جنيه.

كان قسم شرطة منشأة ناصر قد تلقى بلاغات بسرقة المواطنين بالإكراه، بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين، واعترفوا بسرقة المواطنين بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.